WM mit Gensheimer

Mannheim.Mannschaftskapitän Uwe Gensheimer führt das Aufgebot des Deutschen Handballbundes (DHB) für die Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten an. Der Mannheimer in Diensten des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen wurde ebenso in den Kader berufen wie sein Club-Kollege Jannik Kohlbacher. Auch der Ludwigshafener Christian Dissinger, der in Nordmazedonien für Vardar Skopje spielt, ist beim umstrittenen Turnier in Nordafrika dabei.

Zahlreiche Stars verzichten wegen der Corona-Pandemie freiwillig auf die Weltmeisterschaft. Bundestrainer Alfred Gislason dämpft deshalb die Erwartungen: „Das Ziel ist traditionell das Halbfinale. Das ist in dieser Konstellation aber nicht realistisch.“ mast

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020