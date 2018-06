Wochenende voller Sonne und Badespaß

Anzeige

Mannheim.Der 12-jährige Johannes und der 13 Jahre alte Luis (v.l.)haben es schon gestern richtig gemacht: Das schöne Wetter im Mannheimer Stollenwörthweiher genossen. Auch heute und morgen steht dem Badespaß nichts im Weg – es wird hochsommerlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) gestern in Stuttgart mitteilte, darf sich der Südwesten in den kommenden Tagen auf viel Sonnenschein freuen. Während des ganzen Wochenendes werden kaum Wolken erwartet. Heute wird es laut DWD warm – mit 24 Grad im höheren Bergland und bis zu 32 Grad am Rhein. Morgen liegen die Temperaturen in Baden-Württemberg voraussichtlich zwischen 22 Grad und 31 Grad. Auch die Woche startet freundlich. Bild: Keiper