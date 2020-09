Wörther Werk stellt Elektro-Lkw her

Der 25 Tonnen schwere eActros läuft bald in Serie vom Band. © dpa

Wörth/Mannheim.Ab 2021 wird im Mercedes-Benz-Werk im südpfälzischen Wörth der batterieelektrisch angetriebene Lkw eActros in Serie produziert. Das teilte Stefan Buchner, der die Sparte Mercedes-Benz Trucks leitet, am Mittwoch auf einer Veranstaltung in Wörth mit.

Die Zusammensetzung der Batteriepakete für den E-Lastwagen erfolgt auch weiterhin am Daimler-Standort Mannheim. In dem Werk im Stadtteil Waldhof werden hauptsächlich Dieselmotoren hergestellt, die in den nächsten Jahren immer stärker durch Batterie- und Wassersoffantriebe ersetzt werden sollen.

Betriebsrat zeigt sich zufrieden

Der Mannheimer Betriebsratschef Joachim Horner zeigte sich gegenüber dieser Redaktion froh, dass der eActros in Rheinland-Pfalz vom Band läuft und die Batterie-Pakete somit weiterhin aus Mannheim geliefert werden können. Die Entscheidung, den elektrischen Lastwagen in Serie herzustellen, fällten die Konzern-Verantwortlichen nach einer zweijährigen Probezeit, in der der Lkw getestet wurde.

Mit dem eCitaro G konnte in Wörth ein weiteres vollelektrisch angetriebenes Daimler-Modell vorgestellt werden. Der Gelenkbus wird in Mannheim hergestellt. Ob sich die Produktion der neuen Fahrzeug-Typen auf die Zahl der Beschäftigten in den beiden Werken auswirkt, wurde am Mittwoch nicht erwähnt. tbö

