Wohlhabende Bergstraße

Bergstraße/Düsseldorf.Die Menschen im Kreis Bergstraße gehören im Vergleich zu den Nachbarregionen zu den Wohlhabenden. Das zeigt eine Studie der durchschnittlichen verfügbaren Jahreseinkommen, welche die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf vorgestellt hat. Das verfügbare Einkommen eines Haushalts ist das Einkommen nach Abzug von Steuern, Sozialabgaben und Sozialtransfers, das für den Konsum verwendet oder gespart werden kann.

Im Kreis Bergstraße lag die Kennzahl zuletzt bei 23 330 Euro, in Darmstadt bei 21 986 Euro und im Odenwaldkreis bei 21 418 Euro. Mit Abstand folgt die Stadt Mannheim mit 20 592 Euro. Und auch bei der Dynamik der Einkommensentwicklung ist die Bergstraße Vorreiter. Diese legte in den letzten Jahren um mehr als zehn Prozent zu, ein noch etwas größeres Plus schaffte der Odenwaldkreis, wohingegen Darmstadt mit einem Wachstum von zwei Prozent vergleichsweise auf der Stelle trat.

Milliardär verzerrt Statistik

Den bundesweit stärksten Anstieg verzeichnet die Studie in Heilbronn, wo das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen seit der Jahrtausendwende real um 43 Prozent gewachsen ist (in den vergangenen Jahren dann allerdings nicht mehr). Mit 32 366 Euro im Jahr liegt die württembergische Stadt bundesweit an zweiter Stelle. Allerdings dürften das hohe Durchschnittseinkommen und die kräftige Steigerung auch damit zu tun haben, dass in Heilbronn mit seinen etwa 125 000 Einwohnern mehrere sehr reiche Personen gemeldet sind – darunter der Milliardär Dieter Schwarz, dem der Handelskonzern Lidl/Kaufland gehört. Sehr hohe Einkommen von Einzelpersonen erhöhen den allgemeinen Durchschnitt. Grundsätzlich gilt, dass das Durchschnittseinkommen gegenüber Ausreißern nach oben sehr empfindlich ist. Das wirkt sich in kleineren Städten stärker aus als in Metropolen.

Zusammen mit dem Kreis Starnberg und dem Hochtaunuskreis (31 612 Euro) zählt Heilbronn zu den drei deutschen Gebietskörperschaften, in denen das durchschnittliche verfügbare Pro-Kopf-Einkommen höher ist als im reichsten EU-Land Luxemburg (30 600 Euro).

Offenbach verliert deutlich

In den Regionen mit dem niedrigsten Durchschnitt – neben Gelsenkirchen etwa Duisburg (16 881 Euro) sowie Frankfurt an der Oder (17 381 Euro) – ist das Einkommensniveau vergleichbar mit dem Durchschnitt in Italien. Den stärksten Verlust verzeichnete die Stadt Offenbach, wo die durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen um 8,7 Prozent gefallen sind.

