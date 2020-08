Wohnungen bei Airbnb

Mannheim.Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Nikolas Löbel (CDU) lässt Wohnungen in seinem Haus in der Neckarstadt-Ost über Internetportale wie Airbnb und booking.com an Kurzzeitgäste vermieten. Das ergaben Recherchen dieser Redaktion. Die zwischengeschaltete Agentur L8 Street GmbH bestätigte auf Nachfrage, drei Wohnungen von Löbel zu diesem Zweck angemietet zu haben. Der Politiker selbst ließ von seinem Büro auf mehrere Nachfragen ausrichten, er befinde sich im Urlaub und antworte nach seiner Rückkehr. Portale wie Airbnb werden kritisiert, weil durch ihr Geschäftsmodell in Innenstädten Wohnraum verloren geht. Die Stadt Mannheim prüft derzeit den Erlass einer Satzung, um das Zweckentfremden von Wohnungen verbieten zu können. stp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020