Wolf gesichtet

Ein Wolf streift durch ein Gehege in Niedersachsen. © dpa

Mosbach/Neckargerach.Der erste Wolf seit vielen Jahren ist im Neckar-Odenwald-Kreis beobachtet worden. Das bestätigte gestern das Umweltministerium in Stuttgart. Mehrere Personen hatten das Tier am Samstagabend in Binau, Mosbach, Neckargerach und Schwarzach gesehen. Franzi Häberle (24) gelang es, das Tier aus dem Auto heraus zu filmen. Anhand des Videos, das die Frau aus Neckargerach auch dieser Zeitung weiterleitete, konnten Experten eindeutig erkennen, dass es sich um einen Wolf handelte. dpa/ham

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019