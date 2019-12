Zahl der Ganztags-Grundschulen steigt

An der Waldhofschule werden Dach und Fassade erneuert. © Bähr

Mannheim.Immer mehr Eltern möchten, dass ihre Schulkinder ganztags betreut werden. Dem trägt die Stadt Rechnung. Der Haushaltsplanentwurf für die kommenden beiden Jahre sieht 50 Millionen Euro für Neubauten und Gebäudesanierungen vor. Der Etatentwurf soll Mitte Dezember vom Gemeinderat beschlossen werden.

Fast ein Drittel der Gesamtinvestitionen, 15 Millionen Euro, fließt in den Ausbau des Ganztagsschulsystems. So laufen bereits die Arbeiten an der Friedrich-Ebert-Schule auf dem Waldhof, die in neuer Form Ende 2021 an den Start gehen soll. Auch der Neubau auf Franklin, auf den Konversionsflächen im Osten der Stadt, wird ab dem kommenden Jahr Gestalt annehmen, das Gebäude soll bis zum Herbst 2022 zur Verfügung stehen.

Weitere Ganztagsgrundschulen entstehen in den nächsten fünf bis sieben Jahren auf Spinelli (Käfertal) in Form eines Neubaus und an drei bestehenden Schulen in Neckarau (Schiller), der Neckarstadt-West (Humboldt) und der Schwetzingerstadt (Pestalozzi). Damit steigt die Zahl der Mannheimer Ganztags-Grundschulen mittelfristig von derzeit neun auf 15.

Bis Ende 2021 möchte die Stadt außerdem drei weitere Schulsozialarbeiter-Stellen schaffen. Mehreren Parteien im Gemeinderat ist das allerdings zu wenig, sie fordern einen schnelleren Ausbau. bhr

