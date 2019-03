Zahl der Straftaten in der Region gesunken

Mannheim.Die Straßenkriminalität und die Zahl der Wohnungseinbrüche sind in der Region deutlich zurückgegangen, besonders in Mannheim. Das erklärten gestern Polizeipräsident Thomas Köber und Vizepräsident Siegfried Kollmar bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2018 für Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis.

Insgesamt ist die Zahl der Straftaten im Zuständigkeitsbereich des Mannheimer Polizeipräsidiums mit 73 991 Delikten um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, abgesehen von Heidelberg. Als weiteren Erfolg verbuchen die Ermittler einen Spitzenwert bei der Aufklärungsquote, die 2018 bei 59,5 Prozent lag. Köber schränkte allerdings ein: „Die Freude über den Rückgang der Straftaten in Mannheim ist getrübt vom leichten Anstieg in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis.“ Die Zunahme der Verstöße gegen das Asylrecht ist laut Köber dem Ankunftszentrum Patrick-Henry-Village geschuldet, das sich in Heidelberg befindet.

Viele Attacken auf Beamte

Im gesamten Gebiet verzeichnete die Statistik 491 Angriffe gegen Polizisten im vergangenen Jahr, so viele wie noch nie. Einzig der Rhein-Neckar-Kreis vermeldet einen Rückgang von 5,5 Prozent. Die meisten Vorfälle ereigneten sich in Mannheim, hier wurden 242 Ordnungshüter attackiert. „Bedauerlicherweise ist die Zahl der verletzten Beamten gestiegen. Drei von ihnen wurden schwer verletzt. Das ist so nicht weiter hinnehmbar. Deshalb setzen wir Bodycams ein“, so Köber.

Die Pfeile der Kriminalstatistik für den Stadtkreis Mannheim verzeichnen aber auch positivere Trends: Bei vielen Delikten, etwa Einbruch oder Diebstahl, gibt es starke Rückgänge. Großen Zuwachs gab es bei Betrug durch angebliche Polizeibeamte und Sexualstraftaten: Hier will die Polizei Frauen stärken und potenzielle Täter sensibilisieren.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019