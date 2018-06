Zahnärzte trainieren jetzt digital

Anzeige

Bensheim.Fortbildungen für Kunden und Experten im Dentalbereich sollen künftig bei Dentsply Sirona noch anspruchsvoller und moderner werden. Gestern wurde die neu gestaltete Dental Academy am Standort in Bensheim eingeweiht. Auf 2000 Quadratmetern finden die Schulungen von Zahnärzten, Technikern und Fachberatern in modernen, multimedial eingerichteten Räumen statt. Mit der Neugestaltung reagiere Dentsply Sirona auf die aktuellen und künftigen Erfordernisse von Kunden und Partnern. Der Umbau habe die Academy auf eine wichtige nächste Ebene gehoben, sagte ein Unternehmenssprecher. „Das Konzept setzt weltweit Maßstäbe“, betonte Geschäftsführer Michael Geil. red