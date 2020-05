Zalando öffnet Montag

Mannheim.Der Internethändler für Schuhe und Mode Zalando eröffnet an diesem Montagmittag in der Mannheimer Innenstadt sein bundesweit neuntes Outlet. Geplant war das bereits zum 1. April, wegen der Corona-Krise wurde der Termin allerdings verschoben. In dem Geschäft werden Mode, Schuhe und Accessoires verkauft, die aus der Vorsaison stammen, kleinere Mängel aufweisen oder nur noch in Einzelgrößen verfügbar sind.

Im Interview mit dieser Redaktion nennt Dorothee Schönfeld, Geschäftsführerin der Zalando-Outlets, Mannheim „eine sehr lebendige Stadt“ mit „hohem Potenzial“ und einem „sehr gesunden Einzelhandel“. Weil wegen der Corona-Krise nur 60 Personen gleichzeitig in den Laden dürfen, bittet sie Interessenten, „auch die Tage nach der Eröffnung zu nutzen“. Unterdessen erhöht sich die Zahl der Menschen, die zum Einkaufen in die Innenstadt gehen. „Die Umsätze steigen allmählich wieder an“, hat Lutz Pauels, Vorsitzender der City-Werbegemeinschaft, festgestellt. cs

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.05.2020