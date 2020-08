Zehn Cent für Artenschutz

Ein Feld mit – nicht bepflanztem – Lerchenfenster in der Südpfalz. © BASF

Ludwigshafen.Ein Modellprojekt aus der Region soll zeigen, dass Maßnahmen für Artenvielfalt wirtschaftlich sinnvoll sein können. Vier Landwirte aus der Südpfalz haben Weizenfelder angelegt, die Freiflächen für Lerchen aussparen. Die Vögel brauchen diese nicht bepflanzten Lücken in den Äckern, um darauf starten und landen zu können. Das Getreide aus diesen Lerchenfenster-Feldern wird von der Böhl-Iggelheimer Walter-Mühle verarbeitet.

Aus dem Mehl macht die Ludwigshafener Filialbäckerei Görtz ein Brot, das in der Region verkauft wird und zehn Cent teurer ist. Die Extra-Einnahmen wiederum unterstützen die vier Landwirte und neue Projekte zur Biodiversität. Die BASF plant, das Pilotprojekt auf weitere Regionen in Deutschland und auf andere Produkte auszuweiten. be

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.08.2020