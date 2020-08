Zehn Filialen dauerhaft dicht

Rhein-Neckar.In der Region bleiben zehn Commerzbank-Filialen dauerhaft geschlossen. Das teilte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage dieser Redaktion mit. „In den Niederlassungen Mannheim und Saarbrücken werden wir bis Ende des Jahres die folgenden zehn Filialen mit anderen Filialen zusammenlegen: Eppelheim, Heidelberg-Neuenheim, Hockenheim, Ladenburg, Lampertheim, Wiesloch, Mannheim-Lindenhof, Mannheim-Neckarau, Ludwigshafen-Oppau und Bad Dürkheim“, so die Sprecherin. Die betroffenen Mitarbeiter würden an andere Standorte wechseln.

Die Filialen wurden in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. „Mit dieser Entscheidung schaffen wir Klarheit für viele Kunden. Eine Filiale, die derzeit wegen Corona geschlossen ist, für wenige Wochen zu öffnen, um sie dann wieder zu schließen, ist aus Kundensicht nicht nachvollziehbar“, hieß es weiter.

Bei den Geschäftsstellen gehe es genau um die Filialen, die die Bank bis Ende 2023 schließen wollte. Damit zieht das Geldhaus sein Sparprogramm um rund drei Jahre vor. In ganz Deutschland bleiben 200 Filialen dicht. Der geplante Abbau von bundesweit bis zu 2300 Stellen werde damit aber nicht beschleunigt, teilte ein Sprecher mit. 150 andere Filialen, die derzeit in Deutschland geschlossen sind, sollen bis Mitte September wieder öffnen – acht davon in der Region.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020