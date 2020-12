Zehn Pfeiler bis Spinelli

Mannheim.Für die Seilbahn der Mannheimer Bundesgartenschau 2023 sind jetzt der genaue Trassenverlauf und die Standorte der zehn Pfeiler bekanntgegeben worden. Bereits am Dienstag soll der Hauptausschuss des Mannheimer Gemeinderats darüber abschließend entscheiden. Schließlich drängt die Zeit: Noch bis Jahresende, spätestens im Januar, ist vorgesehen, die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren beim Regierungspräsidium Karlsruhe einzureichen.

Die Seilbahn verläuft zwischen dem Spinelli-Gelände und dem Luisenpark. Dazwischen sind zehn Stützen, zwischen 30 und 45 Meter hoch, vorgesehen. Einer wird noch im Luisenpark sein, zwei gleich darauf südlich des Neckars. Es folgen zwei Stützen im Pfeifferswörth. Drei Pfeiler sollen in der Feudenheimer Au, die ein Landschaftsschutzgebiet ist, postiert werden: ein sehr hoher am Rand der Kleingartenanlage, dann einer mitten im Gelände und einer am Weg bei einer Gärtnerei. Zwei Pfeiler auf dem Spinelli-Areal machen die Trasse komplett. pwr

