Zehn Tipps für die Osterferien

Anzeige

Bergstraße.Die Schüler wurden gestern auch an der Bergstraße in ihre Schulferien entlassen – das Osterfest als Höhepunkt liegt in diesem Jahr genau in der Mitte der freien Zeit. Vielen Familien bietet sich jetzt die Gelegenheit für gemeinsame Aktivitäten in der Region. Wie es aussieht, spielt zumindest an diesem Wochenende auch das Wetter mit, so dass man die Vorboten des Frühlings im Freien genießen kann. Mit einem Familientag wird zum Beispiel am Felsenmeer (Bild) die Saison eröffnet. Die Redaktion hat noch neun weitere Vorschläge dafür zusammengestellt, was man in den Osterferien gemeinsam unternehmen könnte. jan/BILD: Eichhorn