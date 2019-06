Zehntausende feiern in Franken und in der Eifel

Nürburg/Nürnberg.Stürmischem Wind und überfüllten Klos zum Trotz haben an Pfingsten wieder Zehntausende Musikfans bei den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park gefeiert. Rund 86 000 waren es im Schnitt am Nürburgring, 72 500 auf dem Nürnberger Zeppelinfeld, so die Veranstalter. Als Höhepunkt spielten in der Nacht zum Montag die US-Metal-Legenden Slipknot eine visionäre Show mit Lichteffekten (Bild). Wenn allerdings die letzten Besucher abgezogen sind, gleichen die einst grünen Wiesen Müllhalden. Bei Rock im Park geht die Stadt von 300 Tonnen Müll aus, beim noch größeren Rock am Ring dürften es noch mehr sein. Bild: mer

