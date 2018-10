Zehntausende Soldaten proben Ernstfall

Oslo.50 000 Soldaten aus 31 Ländern beteiligen sich seit gestern in Norwegen am größten Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges. Unter dem Kommando der USA wird zwei Wochen lang ein Angriff auf das Verteidigungsbündnis geübt. Die Bundeswehr ist mit rund 10 000 Soldaten an „Trident Juncture“ beteiligt und damit zweitgrößter Truppensteller nach den USA. Das starke Engagement ist vor allem dadurch begründet, dass Deutschland ab 2019 die Führung der schnellen Eingreiftruppe der Nato übernehmen wird. Das Manöver soll auch ein Element der Abschreckung gegen Russland sein. Dessen Präsident Wladimir Putin kündigte gestern an, dass er seine Armee und Flotte weiter modernisieren wolle. dpa

