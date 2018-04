Zeichen der Solidarität

Anzeige

Berlin.Überlebende des Holocaust haben die Initiativen gegen Antisemitismus in Deutschland begrüßt. Diese „Kippa-Demonstrationen“ dürften aber nur ein Anfang sein. „Es muss der Politik, der Pädagogik, es muss uns allen gelingen, die verschiedenen Linien, die sich mittlerweile aus rechtsextremem und islamistischem Antisemitismus zu einem gefährlichen Gebräu zusammenfügen, tabulos zu benennen und als uns alle bedrohende Gefahr wahrzunehmen“, erklärte der Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner. In Berlin hatte die Jüdische Gemeinde gestern zur Kundgebung „Berlin trägt Kippa“ aufgerufen. Unter anderem in Erfurt, Köln, Magdeburg sowie Potsdam gab es ähnliche Aktionen. dpa