Mannheim.Die enorm gestiegene Resonanz auf Horrorfilme oder Zombieserien wie „The Walking Dead“ (TWD) erklärt Experte Hubert Filser im Interview mit dieser Zeitung als „Zeichen von Angst, die uns zeigt, dass etwas im Argen liegt. Wir leben in einer Angstgesellschaft.“

Dazu gehört für den Autor des Buchs „Menschen brauchen Monster“ auch der Besuch eines Fantreffens wie „Walker Stalker“, das am Wochenende in der Mannheimer Maimarkthalle mit Stargästen wie TWD-Darsteller Norman Reedus oder Tom Payne voraussichtlich tausende Besucher anzieht. Man bewege sich dabei in einem gesicherten Rahmen, sagt Filser, „aber in diesem Rahmen kann man sich dann maximal schocken lassen. Diese Art Aufregung streben wir ja auch bei Achterbahnfahrten, Bungee-Jumping oder eben durch Horrorfilme an.“