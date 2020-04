„Zeigen wir Menschlichkeit, zeigen wir Solidarität“

Präsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Videobotschaft. © dpa

Berlin.In der Corona-Pandemie hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Bürgerinnen und Bürger zu gegenseitiger Unterstützung aufgerufen. „Zeigen wir einander doch das Beste in uns – zeigen wir Mitmenschlichkeit, zeigen wir Solidarität“, sagte er am Donnerstag in einer Videobotschaft. Helfen könne man mit Einkäufen für ältere Nachbarn, Anrufen bei der Familie, Gutscheinkäufen bei Läden oder wenn man im Lieblingsrestaurant Essen zum Mitnehmen bestelle.

Deutsche Krankenhäuser haben inzwischen 119 mit dem Coronavirus infizierte Patienten aus EU-Partnerländern aufgenommen. 85 davon wurden aus französischen Gebieten nach Deutschland gebracht, 32 aus Italien und zwei aus den Niederlanden. Für Kranke aus Italien sind noch 49 weitere Betten reserviert, für Frankreich sind es noch 13. Das teilte das Auswärtige Amt mit.

Die Zahl der Intensivbetten ist nach Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) auf knapp 40 000 angewachsen. Von diesen seien etwa 15 000 bis 20 000 frei, sagte DKG-Präsident Gerald Gaß der „Rheinischen Post“. „Zu Beginn der Pandemie hatten wir etwa 20 000 Betten mit Beatmungsgerät.“ Inzwischen liege man wohl bei etwa 30 000. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden zwei Wochen für alle Covid-19-Patienten, die beatmet werden müssen, ein Gerät zur Verfügung haben werden.“

Patientenschützer dringen auf konkrete Maßnahmen für Pflegeeinrichtungen. „Es ist gut, dass die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder ein klares Bekenntnis zum Schutz der Menschen in der Altenpflege abgegeben hat“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Jetzt komme es darauf an, die Menschen, die dort leben und arbeiten, zu unterstützen. Dazu gehörten etwa vorrangiges Testen, Belieferungen mit Schutzmaterial und pflegerische Hilfe. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) prognostizierte einen Bedarf von Milliarden Schutzmasken. Zuerst brauche man die Masken für das medizinische Personal und dann vorrangig auch für Alten- und Pflegeheime, sagte Söder.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat seine Einschätzung für das Tragen von Mundschutz geändert. Wenn Menschen – auch ohne Symptome – vorsorglich eine Maske tragen, könnte das das Risiko einer Übertragung mindern, hieß es auf der Internetseite. Inzwischen hat die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus die Marke von einer Million weltweit überschritten. Das geht aus aktuellen Zahlen der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität hervor. dpa

Freitag, 03.04.2020