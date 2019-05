Zeit der Abschiede

Julian Nagelsmann (r.) und Kerem Demirbay gehen neue Wege. © dpa

Zuzenhausen.Sein letztes Heimspiel als Trainer der TSG Hoffenheim wird für Julian Nagelsmann ein emotionales Ereignis, im Vordergrund steht allerdings der spannende Endspurt um die Europapokalplätze in der Fußball-Bundesliga. „Ich werde meine Aufgabe als Coach über 90 Minuten plus x erfüllen. Ob ich danach eine Ehrenrunde drehe, hängt vom Spiel ab“, erklärte Nagelsmann vor dem ausverkauften Duell mit Bremen am Samstag (15.30 Uhr).

In Sinsheim wird sich auch Kerem Demirbay verabschieden. Der Mittelfeld-Stratege nutzte seine Ausstiegsklausel und wechselt für eine Ablösesumme von etwa 30 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen.

