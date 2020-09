Zeitreise in die kurfürstlichen Gemächer

Mannheim.Unter einem roten Baldachin hat er getafelt, seine Gäste saßen am langen Tisch: Kurfürst Carl Philipp, der von 1720 bis 1742 in Mannheim regiert hat. Seine Gemächer im Schloss sind aber alle zerstört worden. Heute befindet sich dort ein Treppenhaus der Universität. Als Teil der Digitalisierungsinitiative Baden-Württemberg produzieren die Staatlichen Schlösser und Gärten derzeit eine virtuelle Rekonstruktion. Erste Ergebnisse sind nun präsentiert worden, dazu 150 im Keller entdeckte Stuckfragmente. Bislang haben sie als Abgüsse gegolten. Jetzt stellte sich heraus: Es sind Originale der Barockzeit. „Eine Sensation“, so Michael Hörrmann, Chef der Staatlichen Schlösser und Gärten. pwr

