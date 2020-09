Zentralrat Rose in Sorge

Heidelberg.Mit Sorge beobachtet Romani Rose (74), Zentralratsvorsitzender Deutscher Sinti und Roma, dass Menschen in Deutschland wieder „gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf den Straßen marschieren“. Teilweise liefere die Berichterstattung Populisten und Extremisten Rechtfertigung für Ausgrenzung und Gewalt, sagte er dieser Redaktion. Zahlreiche Sinti und Roma würden noch immer ihre Abstammung verschweigen, um in Nachbarschaft und am Arbeitsplatz nicht diskriminiert zu werden. Sein erstes Anliegen sei nicht die Abschaffung des Begriffs „Zigeunerschnitzel“, die eigentlichen Probleme bestünden in der Auseinandersetzung mit dem jahrhundertealten Antiziganismus. sal (Bild: Zentralrat)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020