ZI mit neuer Technologie gegen Ängste

Mannheim.Das Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) eröffnet am Montag ein neues Forschungszentrum. Im ZIPP – Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapieforschung – vereint das ZI vier wissenschaftliche Einrichtungen auf 2500 Quadratmetern. Einzigartig ist das Zentrum wegen dieser räumlichen Nähe und weil Forschung und Therapie ineinander übergehen. Auf dem Bild ist Anika Pfisterer, Mitarbeiterin dieser Zeitung, zu sehen. In einem Selbstversuch wird sie mittels virtueller Realität damit konfrontiert, dass sich plötzlich ein Abgrund auftut. Durch solche Technologien können etwa Menschen therapiert werden, die an Phobien wie Angst vor Höhe oder Spinnen leiden. Das Projekt wurde vom Land Baden-Württemberg und dem Bund gefördert und kostete rund 56 Millionen Euro. jor (BILD: blüthner)

