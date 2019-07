Ziel: Klasse erhalten

Mannheim.Trainer Bernhard Trares hat kurz vor dem Auftakt in der 3. Fußball-Liga den Nicht-Abstieg als Ziel des SV Waldhof ausgegeben. „Wir haben eine harte Saison vor uns. Wir müssen jedes Wochenende darum kämpfen, die nötigen Punkte zu holen, um den Klassenerhalt fix zu machen“, sagte der 53-Jährige im Interview mit dieser Zeitung. Am Sonntag (13 Uhr) feiern die Mannheimer in der Partie beim Chemnitzer FC nach 16 Jahren die Rückkehr in den Profifußball. „Wir sind gut vorbereitet“, erklärte Trares.

Bei der Suche nach weiteren Neuverpflichtungen hält der Aufsteiger laut dem SVW-Coach vor allem Ausschau nach einem „Defensivallrounder“, der in der Abwehr mehrere Positionen bekleiden kann. alex/th

