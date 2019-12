Zinstief als Risiko?

Mannheim.Als achte Gäste der Mannheimer Reden werden die Journalistin Elisabeth Niejahr (Bild oben) und Jakob von Weizsäcker, Chefvolkswirt des Bundesfinanzministeriums (Bild unten), den Zusammenhang von Wirtschaft und Gesellschaft in den Blick nehmen. Das teilte das Nationaltheater Mannheim (NTM) mit. Die beiden Wirtschaftsexperten werden sich am 28. Januar 2020 um 19.30 Uhr mit Entwicklungen in der Finanzpolitik auseinandersetzen – und unter anderem die Auswirkungen der Niedrigzinsphase auf Anleger, Zentralbanken und den Arbeitsmarkt besprechen.

„Angesichts einer sich verschlechternden konjunkturellen und weltwirtschaftlichen Lage verdient das Thema im neuen Jahrzehnt noch mehr Aufmerksamkeit“, findet Niejahr, die ab dem neuen Jahr Teil der Geschäftsführung bei der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung sein wird.

Die Mannheimer Reden sind ein Forum des NTM und des Heidelberger Bildungs- und Gesundheitsunternehmens SRH zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen. Sie stehen unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Mannheim, Peter Kurz. Medienpartner ist der „Mannheimer Morgen“. mica (Bilder: dpa)

