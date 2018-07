Zirkus zieht jetzt um

Anzeige

Mannheim.Der kleine Zirkus, der lange an der Riedspitze im Mannheimer Stadtteil Sandhofen kampierte, zieht jetzt über den Rhein: Die Familie hat, nach langer Suche und vergeblichen Verhandlungen mit der Kommune über einen geeigneten Standort in der Quadratestadt, nun ein Privatgrundstück in Ludwigshafen gefunden. Dort wollen die Zirkusleute mit ihren insgesamt 40 Tieren vorübergehend gastieren. Am Wochenende eröffnen sie am Ostring einen „Erlebnispark“ für Familien mit Streichelzoo, Shows und Tier-Vorführungen. In Mannheim hatte die Behörde der Familie zwei Jahre lang derartige Auftritte untersagt.

Im Gespräch mit dieser Zeitung bedauerten die Artisten, dass es zu keiner Lösung in Mannheim gekommen sei, und dankten ihren Unterstützern. Man werde weiter ein Domizil in der Region suchen. aph