Zittersieg für von der Leyen – AKK wird Ministerin

Straßburg/Berlin.Ursula von der Leyen wird neue Präsidentin der EU-Kommission. Ihr bisheriges Amt als Bundesverteidigungsministerin in der Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel übernimmt die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer (kleines Bild). Das bestätigte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl der Deutschen Presse-Agentur. Von der Leyen wurde am Dienstagabend im Europaparlament mit einem äußerst knappen Ergebnis in das Amt der Kommissionspräsidentin gewählt: Sie erhielt 383 Stimmen – die nötige absolute Mehrheit lag bei 374, wie Parlamentspräsident David Sassoli mitteilte.

Die 60-Jährige kann damit am 1. November die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker antreten – als erste Frau in dieser Position. Erstmals seit mehr als 50 Jahren erobert jemand aus Deutschland das Amt. „Ich fühle mich so geehrt“, sagte die scheidende Bundesverteidigungsministerin.

Der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel gratulierte der neuen EU-Kommissionspräsidentin zu ihrer Wahl. Von der Leyen werde die Sozialdemokraten auf ihrer Seite haben, wenn sie für die Schaffung von mehr sozialer Gleichheit eintrete, für mehr Klima- und Umweltschutz, für die Stärkung des Europäischen Parlaments, für Frieden und eine humane Flüchtlingspolitik, sagte er in Wiesbaden.

Schäfer-Gümbel bestritt, dass seine Partei wegen der Nein-Stimmen der deutschen SPD-Abgeordneten geschwächt sei, nachdem die Mehrheit der sozialistischen Fraktion von der Leyen unterstützt hatte. Es gebe auch kein Problem für die große Koalition, da sich Bundeskanzlerin Merkel an den Koalitionsvertrag gehalten und wegen der ausstehenden Einigung mit der SPD bei der Benennung der Stimme enthalten habe.

Überraschender Wechsel

Dass Kramp-Karrenbauer neue Bundesverteidigungsministerin wird, kommt unterdessen überraschend. Bis zuletzt hatte es immer geheißen, die 56-Jährige wolle nicht ins Kabinett von Angela Merkel gehen, sondern sich auf die Aufgabe als CDU-Chefin konzentrieren. In Präsidiumskreisen wurde von einem starken Signal von Kramp-Karrenbauer gesprochen. Auch in dieser Runde sei die Entscheidung für viele völlig überraschend gekommen.

Wie die dpa erfuhr, sind sonst keine Veränderungen im Kabinett geplant. Die Ernennung sei für diesen Mittwoch vorgesehen. Somit nimmt Merkel an ihrem 65. Geburtstag ihre Wunschnachfolgerin als Kanzlerin in ihre Regierungsmannschaft auf.

Lange hatte es geheißen, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn solle neuer Verteidigungsminister werden. Er hatte sich 2018 für den CDU-Vorsitz beworben, war aber Kramp-Karrenbauer unterlegen.

Merkel hatte bereits angekündigt, die wichtige Funktion an der Spitze des Verteidigungsministeriums könne man nicht unbesetzt lassen.„Es wird eine sehr schnelle Neubesetzung geben. Das Bundesverteidigungsministerium, der Verteidigungsminister oder die Ministerin, sind Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Das kann man nicht lange offen lassen“, sagte sie. dpa/kn

