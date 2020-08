Zoll-Expertin erwartet mehr Bürokratie für Unternehmen

Lastwagen warten im Hafen von Dover auf die Abfahrt einer Fähre. © dpa

Ludwigshafen.Die IHK Pfalz in Ludwigshafen hat ein Kompetenzzentrum für Großbritannien gestartet. Zwei Fachleute beraten Unternehmen, wie sich nach dem endgültigen Brexit die Geschäftsbeziehungen mit dem Land gestalten und was zum Beispiel bei Exporten künftig zu beachten ist. Der Beratungsbedarf habe deutlich zugenommen, auch wenn noch viele Fragen ungeklärt seien, heißt es bei der IHK. Großbritannien hat die EU zwar Ende Januar verlassen, gehört aber bis zum Jahresende noch zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion.

Am Dienstagabend sind Brüssel und London in die letzte Runde ihrer Gespräche eingestiegen, um ein Freihandelsabkommen nach der Übergangsphase auszuhandeln. Knapp viereinhalb Monate vor Ablauf der Frist schwinden allerdings die Hoffnungen auf einen umfassenden Vertrag, der einen harten wirtschaftlichen Bruch mit Zöllen und Handelshindernissen verhindern könnte. IHK-Zollexpertin Franziska Schneider rechnet damit, dass es ab Januar 2021 vor allem beim Export zu mehr Bürokratie kommt – etwa wegen der künftigen Zollformalitäten. „Der Warenverkehr wird mehr Aufwand bringen und mehr Zeit kosten“, so Schneider. (mit dpa)

