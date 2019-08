Zu Besuch bei Künstlern

Lampertheim.Auch Lampertheimer Künstler beteiligen sich an den Tagen des offenen Ateliers am Wochenende des 21. und 22. September. So öffnet Jürgen Richter in der Innenstadt seine Pforten und bietet zusätzlich ein Atelier- und Unterhaltungsprogramm gemeinsam mit anderen Künstlern. In Hüttenfeld beteiligen sich Jurate Batura Lemke, Rita Rössling und Stefan Umhey, während in Hofheim eine Open-Air-Veranstaltung des Künstlervereins Bürstadt eine Gemeinschaftsausstellung präsentiert. red

