Zu Besuch in einer Schwerpunktpraxis

Oftersheim.Dr. Martin Schmitt gehört zu den Corona-Schwerpunktpraxen in der Region. Das bedeutet: Der Arzt aus Oftersheim ist eine Anlaufstelle für Verdachtsfälle auf eine Covid-19-Erkrankung. Er bietet mit seinem Team PCR- und Schnelltests an und kümmert sich zudem um Patienten, die bereits eine gesicherte Infektdiagnose haben.

„Gerade Menschen, denen es zwar nicht gut geht, die aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, hängen ja oft in der Luft“, weiß der Mediziner. Unsere Reporterin besuchte den 40-Jährigen in seiner Praxis, in der der Arzt Corona-Verdachtsfälle in voller Schutzbekleidung behandelt. Mit ihr spricht der Arzt über die neuen Herausforderungen seines Arbeitsalltags. az/kaba

