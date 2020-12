Zu wenig Schnelltests

Stuttgart/Mannheim.Im Südwesten sind die von der Landesregierung beschafften Schnelltests gegen das Coronavirus knapp. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) räumte auf Anfrage der SPD-Opposition ein, dass bis Ende vergangener Woche erst 2,9 Millionen Schnelltests als Notreserve angekommen waren. Lucha hatte ursprünglich Mitte November fünf Millionen solcher Tests angekündigt. Nach jüngstem Stand vom Montag sind es 3,4 Millionen Stück.

In Mannheim bleibt es dabei, dass solche Schnelltests, die das Sozialministerium als Aktion gegen Einsamkeit älterer Menschen an Weihnachten anpries, nicht angeboten werden. „Es war nie von einer flächendeckenden Abdeckung für alle elf Millionen Bürger Baden-Württembergs die Rede“, so das Ministerium: „Das ist unrealistisch.“ Das Land stelle dafür 80 000 Schnelltests kostenlos zur Verfügung. Die Aktion richte sich in erster Linie an Angehörige von Risikogruppen wie etwa hochbetagte oder kranke Menschen. Mit den Schnelltests soll ermöglicht werden, diese Menschen an Weihnachten zu besuchen.

Allerdings betont das Sozialministerium, es habe auf die Standorte keinen Einfluss genommen. Es handele sich um ein freiwilliges Angebot von Hilfsorganisationen und Land. In Mannheim haben aber Rotes Kreuz, Malteser, Johanniter und Arbeiter-Samariter-Bund mit Rückendeckung der Stadt entschieden, das nicht zu tun. Sie begründeten das in erster Linie mit mangelndem Personal. Priorität habe der Rettungs- und Sanitätsdienst sowie der Einsatz im Impfzentrum in der Maimarkthalle. Zudem gaukelten die Schnelltests eine trügerische Sicherheit vor, doch sie seien nicht zu hundert Prozent sicher. pre/pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020