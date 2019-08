Zu wenig Zinsen ausgezahlt?

Mannheim.Verbraucher, die bei ihrer Bank einen langfristigen Sparvertrag abgeschlossen haben, sollen dafür in der Vergangenheit teilweise deutlich zu niedrige Zinsen erhalten haben. Zu diesem Schluss kommt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in einer Untersuchung. Betroffen sind auch Kunden in der Region. Der Sparkasse Heidelberg haben die Verbraucherschützer deshalb nach eigenen Angaben vor

...