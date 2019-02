Zuckerrüben bereiten Bauern Sorgen

Ried.Über Jahrzehnte haben Landwirte in der Region auf die Zuckerrübe gesetzt – wie der Betrieb von Florian Olf in Groß-Rohrheim. Der 25-Jährige ist wie viele seiner Kollegen unsicher, ob er auch weiterhin Rüben anbauen soll. Denn seit die europäische Zuckermarktordnung vor zwei Jahren abgeschafft wurde, bewegen sich die Preise in freiem Fall. So bekam Markus Bechtloff in Bürstadt vor drei Jahren noch das Doppelte für die gleiche Menge. Er sät nochmal Rüben aus, weil er schon einen Vertrag mit Südzucker abgeschlossen hat. In Zukunft will er mehr Getreide, Kartoffeln und Zwiebeln anbauen. Eine echte – und lukrative – Alternative zur Rübe fehle. cos

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.02.2019