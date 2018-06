Zum Auftakt in München

Anzeige

Frankfurt.Deutschlands Rekordmeister FC Bayern München und Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim bestreiten am 24. August (Freitag) um 20.30 Uhr die Eröffnungspartie der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga. Pokalsieger Eintracht Frankfurt muss einen Tag später beim SC Freiburg antreten, der FSV Mainz beim VfB Stuttgart. Am ersten Spieltag duellieren sich zudem in einem brisanten Match Borussia Dortmund und RB Leipzig. Diese Paarungen gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) gestern bekannt. Die Saison endet nach 34 Spieltagen am 18. Mai 2019.

Zweitligist SV Sandhausen startet am 5. August bei Greuther Fürth, Darmstadt 98 empfängt den SC Paderborn. dpa