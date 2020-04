Zum Wohle der Patienten

Es wirkt wie ein Witz. Aber wie ein sehr schlechter: Mitten in einer beispiellosen Pandemie haben mehrere deutsche Krankenhäuser Kurzarbeit beantragt, viele andere denken darüber nach. Grund ist, dass sie ihre von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verlangten Hausaufgaben gemacht haben. Alle nicht dringlichen Operationen und Untersuchungen wurden abgesagt, um Betten wie Personal für Corona-Patienten frei zu halten. Doch von denen gibt es noch deutlich weniger als befürchtet. Und die Intensivkapazitäten für sie gelten mittlerweile als ausreichend.

Da kann keiner den Krankenhäusern verdenken, dass sie die vom Gesundheitsminister in Aussicht gestellte Rückkehr in den Regelbetrieb gern umsetzen. Natürlich geht es da ums Geld. Aber erstens bei allen, die wie das Mannheimer Klinikum am Tropf der öffentlichen Hand hängen, um Steuergelder. Zweitens gibt es auch sehr gute medizinische Gründe, den Betrieb wieder auszuweiten. Viele Behandlungen etwa von Krebspatienten, die seit März abgesagt wurden, sollte man nicht auf die lange Bank schieben. Hier nun freie Kapazitäten zu nutzen, ist nicht nur sinnvoll. Das Gegenteil wäre unverantwortlich.

Nicht zuletzt wollen die Kliniken mit der stufenweisen Rückkehr in den Normalbetrieb ein wichtiges Signal setzen: Viele Menschen – das zeigt etwa der drastische Rückgang bei Herzpatienten – sitzen derzeit aus Angst vor Corona mit akuten Beschwerden zu Hause. Sie sollten sich wieder in die Notaufnahmen trauen. Und zwar schnell!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020