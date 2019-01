Zur Halbzeit von Trump tobt der Streit

Seit zwei Jahren im Weißen Haus: Präsident Donald Trump. © dpa

Washington/Mannheim.Der Konflikt um die Haushaltssperre in den USA spitzt sich zur Halbzeit der Präsidentschaft von Donald Trump zu. Der Regierungschef strich eine Reise der Demokratin Nancy Pelosi nach Brüssel, Ägypten und Afghanistan mit einem militärischen Flieger. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses steht in der Rangfolge nach dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten an dritter Stelle.

Zudem sorgt ein Bericht mit neuen Vorwürfen gegen Trump in der Russland-Affäre für Aufregung. Demnach soll der Präsident seinen langjährigen Anwalt Michael Cohen zur Lüge vor dem Kongress aufgefordert haben. Die Demokraten sind empört, einige reden von einem Amtsenthebungsverfahren.

Trumps Reiseentscheidung wirkte wie eine Revanche dafür, dass Pelosi ihm nahegelegt hatte, wegen des teilweisen Regierungsstillstandes eine geplante Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress zu verschieben oder nur eine schriftliche Erklärung abzugeben. Trump schrieb an Pelosi: „Angesichts der Tatsache, dass 800 000 großartige amerikanische Arbeiter kein Gehalt bekommen, stimmen Sie sicherlich zu, dass die Verschiebung dieser PR-Veranstaltung absolut angemessen ist.“

Seit fast vier Wochen stehen Teile des US-Regierungsapparates still, weil es wegen des Streits um die von Trump geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko nicht zur Verabschiedung eines Haushaltsgesetzes kam.

„Atmosphäre des Hasses“

Die US-Regierung wird wegen des Haushaltsstreits auch keine Delegation zum Davoser Weltwirtschaftsforum schicken.

Nach zwei Jahren im Amt wird Trump wegen seines Regierungs- und Kommunikationsstils heftig kritisiert. Die Mannheimer Sprachwissenschaftlerin Heidrun Kämper sagte dieser Zeitung, er schaffe „eine Atmosphäre des Hasses“. dpa/was

