Zurück aufs Spielfeld

Stuttgart/Mannheim.Seit 1. Juli darf in Baden-Württemberg Fußball, Handball, Basketball oder Volleyball wieder ohne die bisherigen Abstandsregeln gespielt werden. Grundsätzlich ist der Trainings- und Wettkampfbetrieb in Mannschafts- und Kontaktsportarten wie Ringen oder Judo wieder möglich. Auch Wettkämpfe dürfen in Sportarten mit Körperkontakt wieder ausgetragen werden – mit maximal 100 Sportlerinnen und Sportlern pro Wettbewerb. Neben Hygiene- und Dokumentationspflichten gelten weiterhin auch die Zutritts- und Teilnahmeverbote aus der generellen Corona-Verordnung. Außerhalb des Spielbetriebs gelten die Abstandsgebote. Körperkontakt wie etwa Umarmungen soll vermieden werden. lsw (BILD: istock)

