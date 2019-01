Zurück aus dem Schnee

Schönheit mit Folgen: Schnee-massen in Österreich. © schuster

Heppenheim.Soweit bekannt, sind alle Heppenheimer mit schulpflichtigen Kindern wohlbehalten und vor allem pünktlich aus ihren Winterurlauben in den Alpen zurückgekehrt. Zumindest melden die befragten Schulen, dass keiner ihre Zöglinge am Montag deswegen fehlte.

Wie es gewesen ist in den vergangenen Tagen in teilweise völlig zugeschneiten Regionen, darüber berichten Familien, die es erlebt haben. Die Biehls aus Kirschhausen etwa machten das Beste aus der Situation und setzten da, wo nichts mehr ging mit dem geplanten Wintersport, auf ein Alternativprogramm. Markus Dambier aus Heppenheim hingegen erinnerte sich an ein Unglück vor 20 Jahren und reiste mit seiner Familie einen Tag früher als geplant ab. So entging er auch den kurz darauf erfolgten Straßensperrungen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.01.2019