Zusätzliche Messpunkte

Mannheim.An zwei zusätzlichen Messpunkten wird in Mannheim die Stickoxid-Belastung geprüft. Dazu richtet das Land Baden-Württemberg zwei weitere Stationen in stark bebautem Gebiet ein. Geplant ist, ab Januar 2019 zunächst für drei Monate an der Hauptstraße in Feudenheim und an der Neckarauer Straße Schadstoffwerte zu ermitteln. Sollte sich abzeichnen, dass der zulässige Jahresmittelwert überschritten werden könnte, werden die Messungen auf zwölf Monate ausdehnt.

Angesichts der Fahrverbote in anderen Kommunen und drohender weiterer Klagen wegen zu hoher Stickoxidbelastung hofft die Stadt, ohne Verbote auszukommen. Im Mannheimer Zentrum werde der StickoxidGrenzwert zwar aktuell noch überschritten, die Belastung gehe aber stetig zurück, sagte der Erste Bürgermeister Christian Specht. Mit dem Ausbau des Rad- und des öffentlichen Nahverkehrs sowie der Umstellung auf elektrische Lieferfahrzeuge in der Innenstadt könne der Höchstwert ab 2020 voraussichtlich eingehalten werden. lang

