Zusätzlicher Standort

Bergstraße.Bei TE Connectivity wird intensiv über einen zweiten Standort in Bensheim nachgedacht. „Wir werden hier weiter wachsen, ich weiß nur noch nicht genau, wie stark“, sagt Matthias Lechner, General Manager Automotive EMEA (die Regionen Europa, Mittlerer Osten, Afrika) und Standortleiter Bensheim. Am aktuellen Standort in der Amperestraße sei eine Expansion nicht möglich. In zwei bis drei Monaten soll eine Entscheidung fallen. Der Grund für die Expansionspläne: Das Geschäft des Unternehmens brummt. mir