Zuschauer: Biden besser

Letztmals trafen Donald Trump (l.) und Joe Biden direkt aufeinander. © dpa

Nashville.Im letzten TV-Duell vor der US-Präsidentenwahl hat Amtsinhaber Donald Trump mit persönlichen Angriffen auf seinen Herausforderer Joe Biden versucht, in der Wählergunst noch aufzuholen. Der 74-jährige Trump liegt in landesweiten Umfragen deutlich hinter Biden (77). Für den Republikaner war es die letzte Chance, vor einem Millionenpublikum unentschlossene Wähler für sich zu mobilisieren.

In einer Blitzumfrage des Nachrichtensenders CNN nach der Debatte sahen 53 Prozent der Zuschauer Biden vorn, für 39 Prozent war Trump der Sieger. Es ist schwer abzuschätzen, wie stark die Debatte Unentschiedene noch beeinflusst. Rund 50 Millionen Amerikaner haben bereits von der Möglichkeit einer frühen Stimmabgabe Gebrauch gemacht. Viele Wähler dürften sich festgelegt haben, wem sie am 3. November ihre Stimme geben.

In den gut 90 Minuten versuchte Trump, die Glaubwürdigkeit seines Herausforderers zu untergraben. Trump schoss sich auf Vorwürfe ein, Bidens Sohn Hunter habe zweifelhafte Geschäfte in der Ukraine gemacht. „Ich habe niemals in meinem Leben einen Penny von einer ausländischen Quelle angenommen“, konterte Biden. dpa

