Zusteller des BA im Varieté Pegasus

Bensheim.Mehr als 80 Zusteller und Mitarbeiter des Kundenservice des Bergsträßer Anzeigers genossen am Samstag auf Einladung des Verlags das neue Programm des Varietés Pegasus in Bensheim. „Eine Zeitung läuft immer auf drei Beinen“, sagte BA-Geschäftsführer Michael Roth bei der Begrüßung. Neben Redaktion und Anzeigenverkauf ist das der Vertrieb mit den Austrägern und dem Kundenservice. „Der eine kann ohne den anderen nicht“, so Roth. Die Redaktion könne die schönsten Artikel schreiben, der Anzeigenverkauf mit seinen Kunden innovative Werbeformen umsetzen. Doch das nütze alles nichts, wenn die Zeitung nicht beim Leser morgens im Briefkasten stecke. Dafür gebühre den Zustellern großer Dank. Ebenfalls ein großes Dankeschön an die Zusteller gab es von Christian Börstler, Geschäftsführer des gleichnamigen Medienvertriebs. Eine Fotostrecke gibt’s unter bergstraesser-anzeiger.de. red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.01.2020