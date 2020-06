Zustimmung zu Vergleich

Mannheim.Mehr als 100 Millionen hatte Bilfinger an Schadenersatz gefordert – an Ende sind es 16,7 Millionen Euro, die ehemalige Vorstände über ihre Versicherungen an den Mannheimer Konzern zahlen. Die Hauptversammlung des Industriedienstleisters stimmte am Mittwoch einem entsprechenden Vergleich zu.

Bilfinger hatte den Spitzenmanagern, darunter dem langjährigem Vorstandsvorsitzenden Herbert Bodner, Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit Bestechungsfällen vorgeworfen und Schadenersatz gefordert. Nun ist das langwierige Verfahren abgeschlossen, das für großes Aufsehen sorgte – auch weil der frühere hessische Ministerpräsident und Ex-Bilfingerchef Roland Koch zu den Betroffenen zählte. Die Aktionäre genehmigten bei dem virtuellen Treffen zudem eine auf zwölf Cent gekürzte Dividende. be

