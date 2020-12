Zuversicht bei Glöckner

Zuletzt zeigte die Formkurve nach unten: Waldhof-Trainer Patrick Glöckner. © PIX

Mannheim.Trotz der jüngsten Krise mit drei Niederlagen in Folge blickt Waldhof-Trainer Patrick Glöckner zuversichtlich auf das neue Fußball-Jahr. „Wenn ich das große Ganze sehe, muss ich sagen, dass ich rückblickend zufrieden bin“, sagte der 44-jährige Coach des Drittligisten dieser Redaktion im Interview. Er sei „sehr optimistisch“, dass die Mannheimer nichts mit dem Abstiegskampf zu tun bekommen werden. „Ich glaube an die Mannschaft, ich weiß, was sie kann.“ Den Abwärtstrend im Dezember führte Glöckner auf den Ausfall mehrerer Leistungsträger und den Kräfteverschleiß am Ende eines intensiven Halbjahres zurück. Nach 15 absolvierten Spielen steht der SVW in der 3. Liga auf Rang 14, nur zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Das Spiel beim Halleschen FC am Samstag war wegen eines Corona-Falls beim Gegner abgesagt worden.

Glöckner kündigte an, in den kommenden Tagen mit Sportchef Jochen Kientz über mögliche Neuzugänge im Winter-Transferfenster zu sprechen. „Wir werden vor Weihnachten noch einmal gemeinsam jede Position durchgehen“, sagte er. Die zweite Halbserie startet für den SV Waldhof mit der Partie gegen den SC Verl am Freitag, 8. Januar. alex

