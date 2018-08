Zweckverband für das Freibad

Das Freibad in Lindenfels © neu

Lindenfels.Für den Betrieb und die Sanierung des Lindenfelser Freibades soll ein Zweckverband gegründet werden. Das streben Bürgermeister Michael Helbig und der Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Stadtverordnetenversammlung, Jochen Ruoff, an. Mit den benachbarten Gemeinden und dem Kreis Bergstraße als Partner soll das Bad dauerhaft erhalten bleiben. Rund 1,6 Millionen Euro müssten in die Anlage investiert werden.

Die Idee gibt es schon länger. Bei einem Pressegespräch kündigten Helbig und Ruoff jetzt an, den Stadtverordneten einen Antrag vorzulegen, um den Kreistag damit zu befassen. Bis November könnte grundsätzlich entschieden sein, ob ein Zweckverband möglich ist. tr

