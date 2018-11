Zweckverband KMB will wachsen

Bensheim.Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) könnte ab dem 1. Januar 2020 drei weitere Kommunen aufnehmen. In Biblis ist die Grundsatzentscheidung schon gefallen, in Groß-Rohrheim soll demnächst Vollzug gemeldet werden. Ob sich Bürstadt dem Verband anschließt und ihn mit der Abwasserbeseitigung beauftragt, entscheidet sich voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres. Der Bensheimer Haupt- und Finanzausschuss sprach sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für einen Beitritt des Trios aus. Die Kommunalpolitiker erhoffen sich von der möglichen Erweiterung Einsparpotenziale. dr/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.11.2018