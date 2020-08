Zwei Badetote in der Region

Region.Volle Freibäder und Seen – Sonne, Hitze und Höchsttemperaturen zeigten am Wochenende ihre Wirkung auf die Region. Am höchsten kletterte das Thermometer nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes in Trier mit 38,2 Grad. Der bundesweite Höchstwert von Ende Juli mit 38,5 Grad wurde nicht geknackt. In Mannheim kletterten die Temperaturen am Sonntag auf bis zu über 36 Grad.

Wer konnte, suchte nach Abkühlung. Die Karten im Freibad Bürstadt waren rasch vergriffen. Auch im Lampertheimer Biedensand-Bad war viel Betrieb, genauso in den Mannheimer Freibädern. Aufgrund der Obergrenzen wichen viele Menschen auf die Seen in der Region aus. Für zwei Menschen endete der Badespaß dort tödlich. Im Kiessee von Groß-Rohrheim ist am Samstagnachmittag ein 17-jähriger Nichtschwimmer ertrunken. Laut Polizei wollte sich der Jugendliche abkühlen, sei aber am steil abfallenden Ufer in Not geraten.

Zufahrtswege zugeparkt

Der Baggersee in Groß-Rohrheim gehört zur Firma Omlor, die dort aktiv Kies fördert. Zutritt und Schwimmen ist für die Öffentlichkeit verboten. Doch trotz Verbotsschilder strömen bei der Hitze täglich zahlreiche Gäste ans Wasser. Selbst während des Rettungseinsatzes ließen sie sich laut Bürgermeister Rainer Bersch nicht vom Baden abhalten. Er war mit der Feuerwehr und gut 60 Einsatzkräften vor Ort. Diese ärgerten sich über das Unverständnis der Besucher, die zudem die Zufahrtswege zuparken. Sie fordern – ebenso wie viele Bürger – stärkere Kontrollen vor Ort.

Ebenfalls am Samstag wurde aus dem St. Leoner See ein Mann tot geborgen. Nach Zeugenaussagen war der 52-Jährige aus Waldbronn zuvor Wasserski gefahren. Ob ein Unfall vorausgegangen war oder ob es sich um einen medizinischen Notfall handelte, ist aktuell Gegenstand von Ermittlungen. An der Wasserskianlage kann nach jetzigem Stand ein technischer Defekt oder ein Verschulden des Betreibers ausgeschlossen werden.

Am Sonntag gab es am St. Leoner See einen weiteren Badeunfall. Rettungskräfte haben die Person nach Angaben der Polizei lebend retten können. Weitere Angaben konnte der Beamte am Abend noch nicht machen.

In den kommenden Tagen soll die Hitzewelle in die Verlängerung gehen. Hoch „Emil“ breitet sich über Nordeuropa aus und sorgt dafür, dass atlantische Tiefausläufer keine Chance haben, nach Deutschland zu gelangen, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Im Süden könne es zu einzelnen, auch kräftigen, Hitzegewittern kommen.

Die Feuerwehren warnen vor der hohen Waldbrandgefahr. Lagerfeuer oder Rauchen seien strikt untersagt. Sie appellieren an die Bürger, vorsichtig zu sein. red/dpa/cos

© Südhessen Morgen, Montag, 10.08.2020