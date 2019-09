Zwei Filialen schließen

Das Bild zeigt die Heidelberger Filiale des Baumarkts. © keiper

Mannheim.Die Baumarktkette Bauhaus macht zwei Filialen in der Region dicht. Das bestätigte das Unternehmen am Mittwoch dieser Zeitung. Konkret geht es um die Standorte im Heidelberger Stadtzentrum und in Viernheim. Rund 70 Mitarbeiter sind nach Angaben des Unternehmens von den Schließungen betroffen. Die Arbeitsplätze sollen allerdings alle erhalten bleiben. Ziel sei es, dass die Mitarbeiter in andere Filialen der Region wechseln.

Das Bauhaus an der Kurfürstenanlage in Heidelberg soll Mitte November schließen, die Filiale in Viernheim Ende Dezember. Sie liegt direkt am Viernheimer Kreuz nahe dem Bauhaus-Geschäft im Mannheimer Stadtteil Vogelstang. Über die Zukunft dieses Standorts machte das Unternehmen am Mittwoch keine Angaben. Das ist insofern bemerkenswert, als auf dem Konversionsgelände Franklin im Columbus-Quartier ein neues Fachzentrum geplant ist.

Branchenexperte Joachim Bengelsdorf sah die Schließungen nicht als Zeichen einer Baumarkt-Krise. Vielmehr werde schlicht Altes durch Neues ersetzt, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Das zeige sich besonders daran, dass neue Filialen geplant seien. tge

