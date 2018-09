Zwingenberg.Die Akteure des Zwingenberger Theatervereins Mobile suchen engagierte Mitmacher für zwei neue Standbeine: Sprech- und Tanztheater als Eigenproduktionen sowie eine breite Palette von Gastspielen gehören bereits seit langer Zeit zum Spielplan, künftig sollen jedoch – so sich ehrenamtliche Mitstreiter finden – die Sparten Kino und Kindertheater verstärkt werden.

Neue Akzente setzen will der Vorstand aber auch in puncto Eigenproduktionen: Mit Michael Klemm und Danilo Fioriti haben die Mobilisten zwei Regisseure verpflichtet, die mit den Freizeitdarstellern neue Stücke einstudieren sollen. In einem Gespräch mit dem BA gibt Leo Ohrem, Vorsitzender des Mobile-Vereins, einen Ausblick auf die Zukunftspläne. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018