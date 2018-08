Anzeige

Lorsch.In einer Woche findet am 12. August der 15. Lorscher Triathlon statt, der vor allem Hobbysportler anspricht. Im Vorfeld organisierten die Ausrichter von der DLRG Workshops, in denen die Profis Lothar und Nicole Leder den Teilnehmern Tipps zur Verbesserung ihrer Schwimmtechnik gaben. Mehr als 20 Interessenten trainierten das Schwimmen mit einer Hand oder mit technischen Hilfsmitteln. Einer von ihnen ist Jens Schambach, der als Mitglied des Orga-Teams auch selbst an den Start geht. kr/red